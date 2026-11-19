Aydın Koçarlı'da Bülent Ocak'ın arkadaşı M.Y. adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Bülent Ocak, dağlık alanda sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen arkadaşı M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Bülent Ocak, dağlık alanda sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen arkadaşı M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı