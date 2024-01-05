Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Mutaflar Mahallesi yönüne giden kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Mutaflar Mahallesi yönüne giden İsmail Güneş yönetimindeki 09 LF 475 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Güneş ve kamyonette bulunan yolcu Mesut Güneş yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.