Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.