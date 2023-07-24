Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı
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Aydın'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı.
S.F'nin kullandığı 09 AIK 593 plakalı motosiklet, Sarıoğlu Mahallesi'nde duvara çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki D.Ö. Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan D.Ö. buradaki müdahalenin ardından Aydın Andan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel