Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı.

S.F'nin kullandığı 09 AIK 593 plakalı motosiklet, Sarıoğlu Mahallesi'nde duvara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki D.Ö. Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan D.Ö. buradaki müdahalenin ardından Aydın Andan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title