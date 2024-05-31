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Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüs çarpıştı, 17 kişi yaralandı

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Çine'den Aydın'a giden bir yolcu minibüsü ile aynı istikamete seyreden başka bir minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın'a giden Ahmet Öz idaresindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsü, Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkisinde aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 AAJ 819 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, Çine ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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