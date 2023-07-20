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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Aydın'ın Çine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karakollar Mahallesi'nde mezarlığın da bulunduğu otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını mezarlık ve saman deposuna sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Aydın'ın Çine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karakollar Mahallesi'nde mezarlığın da bulunduğu otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını mezarlık ve saman deposuna sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Jandarma İtfaiye Aydın Güncel Haberler

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