Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir sünnet merasimi sırasında çıkan kavgada C.G. tarafından bıçakla yaralanan K.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.