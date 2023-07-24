Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir sünnet merasimi sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili iki kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nda düzenlenen bir sünnet merasiminde C.G. ile K.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine C.G, K.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

C.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler şüphelinin ifadeleri doğrultusunda S.K, E.O. ve O.G'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. ve S.K. tutuklanırken, E.O. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.