Aydın haberleri | Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Aydın haberler... Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı. Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı. Çine'den Aydın istikametine seyreden Bülent Çelik yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çelik, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Murat Şenbaklavacı Bülent Çelik Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haberleri | Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.