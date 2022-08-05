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Aydın haberleri | Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın haberleri | Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın haberler... Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden Bülent Çelik yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelik, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Bülent Çelik Aydın Güncel Haberler

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