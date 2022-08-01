Aydın haberi! Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Aydın haberi! Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın haberi! Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın habere göre Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

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Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın yönüne giden Özer Bozkurt yönetimindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Sitesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Serdar Kartal yönetimindeki 16 BMM 24 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile motosiklette bulunan Fadime Bozkurt, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

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