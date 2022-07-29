Aydın haber | Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aydın haberler... Karpuzlu ilçesinde karpuz yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Karpuzlu ilçesinde karpuz yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Özkaya yönetimindeki 20 ZD 387 plakalı karpuz yüklü traktör, Tekeler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki Arife ve Mehmet Özkaya, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel