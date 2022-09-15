Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber! Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü

Güncel Haberler

Aydın haber! Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çine'den Aydın istikametine ilerleyen Veli A. yönetimindeki 34 ETF 607 plakalı tır, Çaltı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Selahattin Özmen'e (84) çarptı.

Özmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Veli A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title