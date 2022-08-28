Aydın gündem haberi | Karpuzlu'da firari hükümlü yakalandı
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Aydın haber: Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Karpuzlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mahalle'de devriye görevi sırasında şüphe üzerine F.K'yi durdurdu.
Yapılan kimlik sorgusunda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel