Aydın gündem haberleri... Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Aydın haberleri: Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İbrahim Akbal yönetimindeki plakasız motosiklet, Yağcılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbal, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel