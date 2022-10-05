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Aydın gündem haberi | Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Aydın gündem haberi | Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Aydın habere göre Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın çekiciye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın çekiciye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ç. idaresindeki 09 AHB 837 plakalı hafif ticari araç, Çine'den Aydın istikametine giderken Altınova Mahallesi'nde aynı istikamette giden H.B. yönetimindeki 64 ACB 971 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

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