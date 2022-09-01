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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adnan Menderes Bulvarı İtalyan Köprüsü'nde yürüyen İ.U'ya, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü tarafından silahla ateş edildi.

Ayağından yaralanan ve Çine Devlet Hastanesine kaldırılan İ.U, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

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