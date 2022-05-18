Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

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Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden C. K. yönetimindeki 09 ADS 09 plakalı kamyon, sanayi sitesi kavşağında Mehmet Ü. yönetimindeki 09 LZ 349 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Aydın, Güncel, Haberler

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