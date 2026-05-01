Aydın'da Pompalı Tüfekle Öldürülen Kişinin Katilleri Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ömer İncekaya'nın (36) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden Batuhan Demir (22) ve ağabeyi Oğuzhan Demir (25), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Muğla Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna saçmalar isabet eden Ömer İncekaya, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İncekaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçtığı 09 ASJ 294 plakalı motosiklet, bir apartmanın otoparkında tespit edildi. Olayın şüphelileri Batuhan Demir (22), yanında bulunan ağabeyi Oğuzhan Demir (25) ve arkadaşları S.E.B. (17), dün saat 17.00 sıralarında polise teslim oldu. Şüpheliler, suç aleti olan pompalı tüfeği attıkları bölgeyi de ekiplere gösterdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen kardeşler Batuhan ve Oğuzhan Demir tutuklandı. 17 yaşındaki S.E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı