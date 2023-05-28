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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine giden T. K. yönetimindeki 09 ABR 766 plakalı araç, Adnan Menderes Bulvarı Kırkahvesi kavşağında F. K. idaresindeki 09 F 5505 plakalı otomobil ile A. A. yönetimindeki 48 AJL 552 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada T. K'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Tragger Muğla Aydın Güncel Haberler

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