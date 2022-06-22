Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Aydın'ın Çine ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın Çine ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aydın'dan Çine yönüne giden Bilal Kahraman'ın kullandığı plakasız motosiklet, Yolboyu Mahallesi kavşağında plakası belirlenemeyen tıra çarptı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Kahraman, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürülen tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel Aydın Güncel Haberler

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