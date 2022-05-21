Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karpuzlu'dan Hatipkışla Mahallesi yönüne giden D.A.G yönetimindeki 48 S 5367 plakalı minibüs, Koğuk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs yolcularından A.R.G. yaşamını yitirdi. Sürücü D.A.G. ile yolcular M.K. ve H.K. yaralandı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

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