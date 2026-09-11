Haberler

Aydın'da polisten kaçan kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı kamyonet ile polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı kamyonet ile polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Hamzallı Mahallesi ile Pirlibey Mahallesi arasındaki yolda devriye görevi yapan polis ekipleri, A.İ. idaresindeki 09 ASS 401 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan kamyonet köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araca, arkadan gelen H.M. kontrolündeki 09 A 5964 plakalı polis aracı çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü A.İ. ile ekip aracında bulunan polis memurları H.İ. ve M.F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden orduya talimat
Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı

Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı
Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi

Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi
Görevden alınan eski KKTC Bakanı Arıklı: Herhangi bir sorumluluğum varsa bırakırım

Görevden alınan eski Bakan Arıklı: Sorumluluğum varsa bırakırım
Altın yatırımcıları bu saati bekliyor! Kritik veri bugün açıklanacak

Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü

Üst düzey isme kanlı pusu!