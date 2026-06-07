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Aydın'da polisler için dayanışma etkinliği düzenlendi

Aydın'da polisler için dayanışma etkinliği düzenlendi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, polislerin moral ve motivasyonunu artırmak için halk oyunları, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarının yer aldığı bir personel dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinliğe vali, milletvekili ve polis aileleri katıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, polislerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla personel dayanışma etkinliği düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları gösterilerinin ardından halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Programda konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, suç ve suçluyla mücadelede polislerin moralini ve motivasyonunu artırmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Polis teşkilatı içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek ve halkla bütünleşmiş hizmet anlayışını daha ileri taşımak amacıyla organizasyonu düzenlediklerini belirten Erdoğan, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, polisler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
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