Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı İtalyan Köprüsü'nde, Yüksel Yaldırak yönetimindeki 09 LR 718 plakalı otomobil, Halil Yavaş (30) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel