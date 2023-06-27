Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Salih Akdam ve H.K, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan H.K, tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.