Aydın'da klima servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde klima servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde klima servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Altıntaş Mahallesi 107 Sokak'ta A.D'ye ait klima servisinde, tamir sırasında klima motorunun patlaması sonucu iş yerinde bulunan İ.U, B.Y. ve E.P. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik