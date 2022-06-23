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Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden İsmail Hakkı Tekin yönetimindeki 34 BN 2246 plakalı kamyonet, Çaltı Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile oğlu Canberk Tekin, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Hakkı Tekin Aydın Güncel Haberler

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