Aydın'da Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer G. idaresindeki 48 YZ 697 plakalı süt yüklü kamyonet, Eskiçine Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ardından devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Nafize G. (33), M.F.G. (8) ve R.G. yaralandı. Hafif yaralı sürücü Ömer G. kazadan sonra olay yerinden uzaklaştı. Diğer yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, Ömer G'yi yakaladı. Sürücü, tedavisi için Çine Devlet Hastanesine götürüldü.