Aydın'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Muğla istikametine seyreden Özcan Kurçeren (83) idaresindeki 10 RT 722 plakalı hafif ticari araç, Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, takla atarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile yanındaki Nuran Kurçeren (68), Çine Devlet Hastanes'ine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.