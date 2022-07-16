Aydın'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Rahmi K. yönetimindeki 09 TA 734 plakalı otomobil, Dorumlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü Rahmi K. ile otomobildeki Münevver K, Gamze K, Gülfer K, Alper K. ve Yaşar A. sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel