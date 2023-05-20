Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde birbirlerini bıçakla yaralayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akçaova Beldesinde aralarında husumet bulunan H.İ. (27) ile Ş.B. (51) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen ve bıçakların kullanıldığı olayda iki kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.İ. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ş.B. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.