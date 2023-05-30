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Aydın'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde evinin önünde bıçakla yaralanmış olarak bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde evinin önünde bıçakla yaralanmış olarak bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç, Karahayıt Mahallesi'ndeki evinin önünde bıçakla yaralanmış halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.Ç'yi Çine Devlet Hastanesine kaldırdı. E.Ç, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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