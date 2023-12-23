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Aydın'da Balık İşleme Tesisi İşçileri Zehirlendi

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir balık işleme tesisinde 8 işçi, makine temizliği yaparken fenalaştı. İşçiler, haber verilmesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Efeler ilçesindeki hastanelere götürüldü.

Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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