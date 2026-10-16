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Ayazağa Deresi'nde selde kaybolan Turgut Dursun köprü altında ölü bulundu

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Ayazağa Deresi'nde selde kaybolan Turgut Dursun köprü altında ölü bulundu
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından taşan Ayazağa Deresi'nde AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan Turgut Dursun (66) köprü altında ölü bulunurken, kayıp Ahmet Derin'e (63) ait olduğu belirlenen bir otomobil dereden çıkarıldı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – Sağanağın ardından taşan Ayazağa Deresi'nde AFAD ekiplerinin arama çalışması sürüyor. Aynı bölgede kayıp olarak aranan Turgut Dursun (66), köprü altında ölü bulunmuştu. Arama çalışmalarında dereden çıkarılan 2 otomobilden birinin de kayıp Ahmet Derin'e (63) ait olduğu belirlenmişti.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi taştı. Sel sularının etkili olduğu bölgede kayıp kişilerin bulunması için ekiplerin başlattığı çalışmalar devam etti. AFAD ekipleri, arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgede dere yatağına indi. Ekipler, dere içerisinde ilerleyerek arama yaptı.

DEREDEN 2 OTOMOBİL ÇIKARILDI

Arama çalışmaları sırasında Ayazağa Deresi üzerindeki köprünün altında ters dönmüş ve suya gömülmüş bir otomobil bulundu. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

Çalışmaların devamında ilk otomobilin bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre ileride ikinci bir otomobil daha tespit edildi. Vinç yardımıyla dereden çıkarılan 34 GYF 50 plakalı otomobilin, sağanağın ardından kayıp olarak aranan Ahmet Derin'e (63) ait olduğu belirlendi. Otomobilde kimse bulunmazken, anahtarın kontakta olduğu ve Derin'e ait kişisel eşyaların araç içerisinde bulunduğu görüldü. Aracın arka camının da kırık olduğu belirlendi. Derin'in bulunması için dere ve çevresindeki arama çalışmalarına devam edildi.

TURGUT DURSUN KÖPRÜ ALTINDA BULUNDU

Selin 3'üncü gününde ise Ayazağa Deresi üzerinde bulunan bir köprünün altında bir kişinin hareketsiz halde olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin, sağanağın ardından kayıp olarak aranan Turgut Dursun (66) olduğu belirlendi.Dursun, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bu sırada bölgede bulunan Dursun'un ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Dursun'un cenazesi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFAD EKİPLERİ DEREYE İNDİ

Turgut Dursun'un bulunduğu ve 2 otomobilin çıkarıldığı Ayazağa Deresi'ndeki arama çalışmaları sürdürüldü. AFAD ekipleri dere yatağına inerek su içerisinde arama yaptı. Kayıp Ahmet Derin'in bulunmasına yönelik çalışmaların dere ve çevresinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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