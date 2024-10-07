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Ayaş'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobildeki Çifte Facia

Ayaş'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobildeki Çifte Facia
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Olayda, 65 yaşındaki Hasan Şimşek ve 69 yaşındaki eşi Saniye Şimşek'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki karı koca hayatlarını kaybetti.

Hasan Şimşek'in (65) kullandığı 06 FHZ 31 plakalı otomobil, D-140 kara yolu İlyakut mevkisi yakınlarında park halinde bulunan 06 AZ 1452 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Şimşek ve araçta bulunan eşi Saniye Şimşek'in (69) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazelerin Beypazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Sır - Güncel

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