Ayaş Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkü, etkinlikte yaptığı konuşmada muharrem ayının güzelliklerini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti. Aşure ikramlarının geleneksel hale getirildiğini ve bu yıl da devam ettiğini söyleyen Ülkü, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik ettiğini ve hayırlara vesile olmasını diledi.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Çarşı merkezindeki etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkü, lezzet ve bereketiyle gelen muharrem ayının güzelliklerini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını söyledi.
Geleneksel hale getirdikleri aşure ikramlarının bu yıl da devam ettiğini aktaran Ülkü, "Tüm vatandaşlarımızın muharrem ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mustafa Sezer, AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Sakin Gökmen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.