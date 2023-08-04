Ayaş Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkü, etkinlikte yaptığı konuşmada muharrem ayının güzelliklerini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti. Aşure ikramlarının geleneksel hale getirildiğini ve bu yıl da devam ettiğini söyleyen Ülkü, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik ettiğini ve hayırlara vesile olmasını diledi.