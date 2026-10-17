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Avustralyalı Nicholas Mattei, Burdur Ağlasun'da Müslüman oldu

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Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Avustralyalı Nicholas Mattei, Müslüman oldu. Müslüman kız arkadaşının etkisiyle karar veren Mattei, restoran sahibi Şaban Alan'ın yardımıyla müftülük imamı eşliğinde Müslüman oldu.

BURDUR'un Ağlasun ilçesini ziyarete gelen Avustralyalı Nicholas Mattei (26), Müslüman oldu.

Ağlasun'daki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyarete gelen Avustralya kökenli Nicholas Mattei, birlikte geldiği Müslüman kız arkadaşı Malezyalı Nurul Aqilah Binti Mat Annuar'ın da etkisiyle Müslüman olmaya karar verdi. Restoran sahibi Şaban Alan'dan yardım isteyen Mattei, görevli müftülük personeli imam eşliğinde Müslüman oldu. Fransa'da yaşayan Nicholas Mattei'nin bir üniversitede asistan doktor olarak eğitim verdiği öğrenildi.

Haber- kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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