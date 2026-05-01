Haberler

Avustralya'da yerli kız çocuğunun öldürülmesi sonrası olaylar çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da, 5 yaşındaki Aborjin kız çocuğunu öldürdüğü şüphesiyle bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde toplanan yaklaşık 400 kişi, 5 yaşındaki Aborjin Kumanjayi Little Baby'yi öldürdüğünden şüphelenilen şahsı darp etti.

Olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve kalabalık arasında arbede çıkarken, bölgede bulunan polis araçları, ambulanslar ve itfaiye araçları zarar gördü.

Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Eyalet polisi Martin Dole, basına yaptığı açıklamada, Kumanjayi Little Baby'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen 47 yaşındaki Jefferson Lewis'in polise teslim olmasının ardından olayların çıktığını belirtti.

Dole, "Lewis'in teslim olmasıyla bölgede bulunan halk, şüpheliye kendi adaletlerini uygulamaya karar verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

