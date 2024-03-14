Avustralya'da Sahilde Heykel Sergisi

ÇEKİM TARİHİ: 13 Mart 2024

Sahilde düzenlenen heykel sergisinden çeşitli görüntüler

Avustralyalı ve uluslararası sanatçıların 70'in üzerinde heykelinin yer aldığı Cottesloe sergisinin 20'ncisi, diğer adıyla "Sculpture by the Sea" (Sahildeki Heykel), Avustralya'nın Perth kentindeki Cottesloe Plajı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

2005 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen bu etkinlik, Perth'in en büyük ücretsiz açık hava sanat sergisi olma özelliğine sahip.

Bu yıl 1-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen sergide 14 ülke ve bölgeden 70'ten fazla sanatçının eserleri sergileniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Perth'ten bildiriyor.(XHTV)