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Avustralya'da çocuklar istismarı yapay zekaya yetkililerden çok bildiriyor

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Avustralya'da yaklaşık 2 bin çocukla yapılan araştırma, çocukların çevrim içi cinsel istismarı yetkililerden çok yapay zeka sohbet robotlarına bildirdiğini ortaya koydu. Çocukların yüzde 18,7'si bunu yapay zekaya, yüzde 12,3'ü yetkili kişilere bildirdi.

Avustralya'da yapılan araştırmada, çocukların çevrim içi platformlarda uğradıkları cinsel istismarı, yetkili bir kişi yerine yapay zeka sohbet robotlarına bildirmelerinin daha olası olduğu ortaya çıktı.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre araştırmacılar, çevrim içi platformlarda çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları ile bunların bildirilmesinde yapay zekanın rolüne ilişkin çalışma yürüttü.

Bu yılın başlarında 16 ila 18 yaşlarındaki yaklaşık 2 bin çocukla görüşülen çalışmada, her 25 katılımcıdan en az 1'i kendisi ya da yakın arkadaşının 18 yaşından önce çevrim içi platformlarda yapay zekanın da kullanıldığı cinsel istismar vakalarına maruz kaldığını ifade etti.

Çalışmada, cinsel içerikli görsellerin rıza dışı paylaşıldığı vakaların yüzde 26'sında yapay zekanın da dahil edildiği tespit edildi.

Kız çocuklarının istismara genel olarak daha yüksek oranda uğradığını vurgulayan araştırmacılar, yapay zekanın kullanıldığı durumlarda ise erkek çocuklarının hedef alınmasının daha muhtemel olduğunu gözlemledi.

Çocuklar, vakaları yapay zekaya bildiriyor

Çalışmada, çocukların çevrim içi ortamda maruz kaldığı cinsel istismarı, yetkililerden ziyade yapay zeka sohbet robotlarıyla daha sık paylaştığı sonucuna varıldı.

Çocukların yüzde 12,3'ünün bu vakaları bir öğretmen, doktor, danışman, polis ya da destek hattıyla, yüzde 18,7'sinin ise yapay zeka sohbet robotuyla paylaştığı saptandı.

Cinsel istismar mağduru çocukların 3'te 1'inden fazlasının, yaşadıklarını gerçek bir insana hiç anlatmadığı, ya gizli tutma ya da sadece yapay zeka sohbet robotuna anlatma yoluna gittiği ortaya konuldu.

Katılımcıların 3'te 1'inden fazlası da kendilerinin veya yakınlarının sahte görsellerinin üretilmesinde yapay zekanın kullanılacağından endişelendiğini ifade etti.

Üniversitenin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen başyazar Timothy Cubitt, "Yapay zekanın bu istismara dahil olması endişe verici derecede yaygın ve mağdurların artık öğretmenlerden, doktorlardan, polisten veya ihbar hizmetlerinden çok bir yapay zekaya bildirme olasılığı daha yüksek. Çocukları korumak için hızla adapte olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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