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Avukat ile yengesi, Osmaniye'de toprağa verilecek

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın cenazeleri Osmaniye'de toprağa verilecek.

AVUKAT İLE YENGESİ, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişiden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın, Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra yaşadıkları İstanbul'a döndüğü bildirildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde toprağa verilecek.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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