AB ve NATO'dan, Avrupa'nın İttifaktaki Rolünü Artırma Mesajı

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de bir araya gelerek Avrupa'nın NATO'ya katkısının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde mutabık kaldı. Görüşmede birçok güvenlik meselesi ele alındı.

BRÜKSEL, 7 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de bir araya geldi. Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede taraflar, Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kallas, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın NATO'ya katkısını güçlendirmek için birlikte çalışmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Daha Avrupalı bir NATO'nun vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kallas, görüşmede Ukrayna krizi, İran'ın son misilleme saldırıları ve Avrupa'nın askeri hazırlığı gibi konuların da ele alındığını belirtti.

Kallas ayrıca, AB savunma bakanlarının önümüzdeki salı günü Brüksel'de bir araya gelerek Avrupa'nın NATO'ya katkısını artırmanın yollarını ve Ortadoğu'daki çatışmanın AB güvenliği ve savunması üzerindeki etkilerini değerlendireceklerini de duyurdu.

Kaynak: Xinhua
