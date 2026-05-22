Avrupa Demokratları Partisi'nden 'Mutlak Butlan' Tepkisi: "Avrupa Gözlerini Kapatamaz"

Avrupa Demokratları Partisi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf kararını eleştirerek, yargının muhalefeti susturmak için kullanılamayacağını ve Türkiye'deki demokrasiye yönelik saldırıların siyasi sonuçları olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Demokratları Partisi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin NATO ortağı, AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Tam da bu yüzden Avrupa gözlerini kapatamaz" denildi. Açıklamada ayrıca, yargının muhalefeti yeniden şekillendirmek ve seçilmiş liderleri susturmak amacıyla kullanılamayacağı vurgulandı.

Avrupa Birliği entegrasyonunu destekleyen merkezci bir Avrupa siyasi parti olan Avrupa Demokratları Partisi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, NATO ortağı, Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi ve Avrupa Konseyi üyesidir. Tam da bu yüzden Avrupa gözlerini kapatamaz" ifadeleri kullanıldı.a

Paylaşımda Avrupa Demokratları Partisi Genel Sekreteri Sandro Gozi'nin sözleri hatırlatılarak, "Türkiye ile stratejik iş birliği, demokratik sessizlik anlamına gelemez" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Mahkemeler muhalefeti yeniden tasarlamak, seçilmiş liderleri susturmak, üniversitelere baskı yapmak veya gazetecileri korkutmak için kullanılamaz. Erdoğan'ın demokrasiye yönelik saldırısının siyasi sonuçları olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

