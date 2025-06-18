Avrasya Tüneli'nde Yangın Ulaşımı Aksattı

Avrasya Tüneli'nde bir araçta çıkan yangın ulaşımı aksattı.

Tünelin, Anadolu Yakası istikametinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan tünel, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Yangın nedeniyle Anadolu ve Avrupa girişlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.