Avrasya Tüneli'nde Yangın Ulaşımı Aksattı

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Avrasya Tüneli'nde meydana gelen yangın nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak yangın sonrası Anadolu ve Avrupa girişlerinde yoğunluk oluştu.

Avrasya Tüneli'nde bir araçta çıkan yangın ulaşımı aksattı.

Tünelin, Anadolu Yakası istikametinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan tünel, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Yangın nedeniyle Anadolu ve Avrupa girişlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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