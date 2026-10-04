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Avcılar'da temel kazısı sırasında rüzgarla devrilen ağaçtan kadın son anda kurtuldu

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Avcılar'da temel kazısı sırasında rüzgarla devrilen ağaçtan kadın son anda kurtuldu
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Avcılar Merkez Mahallesi'nde temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı açıkta kalan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Binaya girmek üzere olan kadın son anda kurtulup yara almadan girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da, binanın temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç, rüzgarın etkisi ile devrildi. Bu sırada binaya girmek üzere olan bir kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Binanın temel kazısı sırasında yolun kenarında bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. Ağaç rüzgarın da etkisi ile devrildi.

KADININ KURTULDUĞU AN KAMERADA

Bu sırada binaya giren bir kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın dallarının bir kısmının isabet ettiği kadın yara almadan binaya girdi. Ağacın devrilmesi ve kadının son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ağacın budanması için müteahhit ve Avcılar Belediyesi'ne başvurduklarını ancak, uyarılarının dikkate alınmadığını belirten mahalle sakini Engin Gül, "Belediye ekipleri, özel arazi diye almadılar. Hafriyatı alırken söyledik, yine almadılar. Şimdi bizim binanın zararını kim ödeyecek. Burası her zaman araç dolu. Olay saatinde boş olması büyük şans" dedi. Evinin camları kırılan Özcan Şen ise, "Cana geleceğine mala gelsin. Ancak, bu zararımızı kim karşılayacak. Bu soğukta ancak, yarın camları değiştirebileceğiz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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