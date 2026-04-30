Avcılar'da son bir ayda yaşanan 26 hırsızlık olayıyla ilgili 20 gözaltı
AVCILAR'da Nisan ayı içerisinde yaşanan 26 hırsızlık olayı ile ilgili kimliği belirlenen 23 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1- 30 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 5'i otomobil, 3'ü motosiklet, 4'ü ev, 6'sı iş yerinden olmak üzerde toplam 26 hırsızlık olayı ile ilgili kapsamlı soruşturma yaptı. Ekiplerin çalışmaları ve güvenlik kameraları görüntülerinin analizi sonucunda hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüpheli belirlendi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda şüpheliden 20'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
