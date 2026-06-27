Avcılar'da köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı
Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir parkta köpeğe kötü muamelede bulunan H.E. isimli şüpheli, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Köpek muhafaza altına alınırken, şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Avcılar'da bir parkta köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi'ndeki parkta köpeğe uygulanan kötü muamelenin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerdeki şüpheli H.E'yi yakalayan ekipler, köpeği muhafaza altına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel