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Avcılar'da beton mikseri karşı yönden gelen araçla çarpıştı, şoför yaralandı

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Avcılar'da beton mikseri karşı yönden gelen araçla çarpıştı, şoför yaralandı
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Avcılar'da saat 14.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, refüjü aşarak karşı yönden gelen aynı firmaya ait araçla çarpıştı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AVCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, karşı yönden gelen aynı firmaya ait araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, refüjü aşarak karşı yönden gelen aynı firmaya ait araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı şoför, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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