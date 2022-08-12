AVCILAR'DA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen Feyzullah Arslan yönetimindeki 34 FLJ 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulana otomobil önce aydınlatma direğine ardından da refüjdeki demir parmaklıkları çarparak devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Kazayı gören Seracettin Yavuz "Çay içiyorduk. Otomobil hızla ana yoldan geldi, duvarın üzerinden direğe çarpıp tekrar ana yola döndü" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu Güncel Haberler

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