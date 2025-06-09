Avcılar'da Ahşap Malzemelerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Avcılar'da ahşap malzemelerin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak'ta ahşap malzemelerin bulunduğu otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel