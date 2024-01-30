Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: İlçede 25 bin bağımsız birim yenilendi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kentsel dönüşüm kapsamında ilçedeki 2 bin 70 binada yaklaşık 25 bin bağımsız birimin yıkılarak yenilendiğini bildirdi.

İlçede kentsel dönüşüm alanlarını yerinde inceleyen Hançerli, basın mensuplarına yapılan çalışmaları anlattı.

Çalışmalarını "Avcılar Modeli" adını verdikleri yerinde dönüşümle sürdürdüklerini dile getiren Hançerli, "Son verilere göre 2 bin 70 binada yaklaşık 25 bin bağımsız birim yıkılarak yenilendi. Yaklaşık 100 bin komşumuz artık güvenli yapılarda oturuyor. Şimdi 40 yıllık imar sorununu İBB'nin desteği ile çözdüğümüz Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerimizde kentsel dönüşüm başlayacak. 2029'a kadar ilçemizde tek bir tane riskli bina bırakmayacağız." diye konuştu.???????

Firuzköy Atatürk Stadyumu'nun yanında yapımı devam eden, toplam 47 konteynerden oluşan "Dönüşüm Mahallesi" projesini basına tanıtan Hançerli, proje kapsamında kentsel dönüşümde evini yenilemek isteyen ve kiralık yer bulamayan veya kirasını karşılayamayacak durumdaki 47 aileyi dönüşüm süresince hazırladıkları konteynerlerde misafir edeceklerini kaydetti.